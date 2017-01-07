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in cenazesi böyle götürüldü

'deki hain da çatışmada ölü ele geçirilen lerden M.Ç.’nin cenazesinin taşıması için kentteki cenaze hizmeti sunan firmaların hiçbirisi araç vermedi.

Teröristin cenazesi böyle götürüldü

Adliyesi'ne yönelik hain dan bulunup, polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can'ın şehit olduğu çatışmada ölü ele geçirilen lerden M.Ç.'nin babası A.Ç., İzmir'e gelerek cenazeyi teslim aldı. Saldırıdan sonra kimliği belirlenen teröristin Muğla'da oturan ailesiyle bağlantıya geçen polis, onları İzmir'e getirdi.

KİMSE ARAÇ VERMEDİ
Teröristin babasına, cenazeyi taşıması için İzmir Büyükşehir Belediyesi dahil, kentteki cenaze hizmeti sunan firmaların hiçbirisi araç vermedi. Bu gelişme üzerine aile, kapalı kasasında kömür taşınan bir minibüs buldu. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda tutulan terörist M.Ç.'nin cenazesi daha sonra babası A.Ç.'ye teslim edildi. Bir yakınıyla teröristin cenazesinin bulunduğu tabutu alan baba A.Ç., onu kömür torbalarının arasına koydu. Bu sırada orada bulunanlar, "Layığını buldu" sözleriyle tepkisini gösterdi. Teröristin cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere memleketleri Kahramanmaraş'a götürüldü.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi 21:01
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Ramba Samba Ramba Samba

Efendisi John Bass a yollayin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.01.2017 22:02
memo memo

hazir komur varken yakin bu serefsiz haini gomupte topragi kirletmeyin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.01.2017 21:37
silici silici

Maraşlılar gömdürmeyin bu köpek soyunu topraklarınıza.

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 07.01.2017 21:28
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