Tam destek!

İşadamı Hüseyin Özer, ülkesini unutmadı. Ülkesinin vatandaşlarına, huzuruna, turizmine yapılan saldırıları kınayan Özer, herkese örnek olacak bir kampanya başlattı. Öyle ki Türkiye'ye seyahatte erken rezervasyon yaptıran İngilizler'e Londra'da bulunan iki restoranında bedava akşam yemeği vermeye başladı. Uygulamanın Ocak ayı sonuna kadar devam edeceğini belirten Özeri şunları anlattı: "Vatana hizmet görevimi yapıyorum. Türkiye'ye giden herkese bedava yemek veriyorum. Bende böyle bir his varken ben Türkiye'ye gitmek isteyen turistlere bedava yemek veriyorum. Bu benim için büyük bir nimettir. Para insanı adam etmez. Adamlık adamı adam eder."
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