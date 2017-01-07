Suriye’de ateşkesi korumak için 5 kriter

DIŞLANACAK: Türkiye ve Rusya, anlaşmayı ihlal eden kim olursa olsun, o grubun beraber hareket ettiği diğer gruplar tarafından dışlanması için çaba gösterecek.
MASADA OLMAYACAK: Ateşkesi ihlal eden grup, hiçbir şekilde Suriye ile ilgili toplantılarda yer alamayacak. Suriye içinde de zaman zaman çatışan grupların temsilcileri bir araya gelerek toplantılar yapıyor. Ateşkesi ihlal eden hem Suriye içindeki hem de Astana gibi daha sonra gerçekleşebilecek toplantılara katılamayacak.
İTİBARLARI ZEDELENECEK: Ateşkesi ihlal eden grupla temasta olunmaması ve itibar edilmemesi için diğer gruplar uyarılarak, anlaşmaya karşı hareket edenlerin denklem dışı kalması sağlanacak. Bu gruba verilen desteklerin kesilmesi için çalışılacak.
YAPTIRIMDAN KAÇINILMAYACAK: Kaynaklar, sahada ateşkesin ihlal edilmesinin aynı zamanda garantör devletlerin itibarını da zedeleyeceğine dikkat çekiyor. Türkiye ve Rusya, bu anlayıştan hareket ederek, ateşkesi ihlal eden gruba karşı yaptırım uygulayacak. O grubun yalnızlaştırılması, dışlanması ve toplantılardan men edilmesinin dışında ayrıca nelerin yapılabileceği de Ankara-Moskova hattında belirlenmeye çalışılıyor.
ANLIK BİLGİ PAYLAŞILACAK: Sahada nelerin olduğu, ateşkese uyulup uyulmadığı, anlık gelişmelere karşı alınacak anlık tedbirler gibi konular iki başkent arasında paylaşılıyor. Ancak bu bilgi paylaşımı daha da geliştirilerek, ateşkesi hangi grubun ihlal ettiği, kimin ateşkesi bozacak şekilde hareket ettiğine dair bilgiler de, karşılıklı olarak paylaşılacak. Hızlı bilgi paylaşımıyla garantör ülke olarak sahada yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı tedbir alınmaya çalışılacak.
SABAH
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