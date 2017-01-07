Yol Durumu
  1. FETÖ’ye dünyayı dar ettik
  2. Zevzeklik

’de i korumak için 5 kriter

ve , ’deki in devamı için her türlü tedbiri alıyor. İlk hedef, bu ayın sonunda Kazakistan’da yapılacak zirve öncesinde çatışmasızlık ortamının sürmesini sağlamak

Suriye’de ateşkesi korumak için 5 kriter
'deki in sağlanmasında büyük rol oynayan ve , ateşkesi korumak için de her türlü tedbiri alıyor. Suriye'deki silahlı grupların 'da yapacağı ler öncesinde çatışmazsızlık ortamının devamı hedefleniyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de ateşkes anlaşmasını onaylarken, garantör ülke olarak Türkiye ve Rusya 5 kritik noktada ateşkesi korumaya çalışacak.

DIŞLANACAK: Türkiye ve Rusya, anlaşmayı ihlal eden kim olursa olsun, o grubun beraber hareket ettiği diğer gruplar tarafından dışlanması için çaba gösterecek.

MASADA OLMAYACAK: Ateşkesi ihlal eden grup, hiçbir şekilde Suriye ile ilgili toplantılarda yer alamayacak. Suriye içinde de zaman zaman çatışan grupların temsilcileri bir araya gelerek toplantılar yapıyor. Ateşkesi ihlal eden hem Suriye içindeki hem de Astana gibi daha sonra gerçekleşebilecek toplantılara katılamayacak.

İTİBARLARI ZEDELENECEK: Ateşkesi ihlal eden grupla temasta olunmaması ve itibar edilmemesi için diğer gruplar uyarılarak, anlaşmaya karşı hareket edenlerin denklem dışı kalması sağlanacak. Bu gruba verilen desteklerin kesilmesi için çalışılacak.

YAPTIRIMDAN KAÇINILMAYACAK: Kaynaklar, sahada ateşkesin ihlal edilmesinin aynı zamanda garantör devletlerin itibarını da zedeleyeceğine dikkat çekiyor. Türkiye ve Rusya, bu anlayıştan hareket ederek, ateşkesi ihlal eden gruba karşı yaptırım uygulayacak. O grubun yalnızlaştırılması, dışlanması ve toplantılardan men edilmesinin dışında ayrıca nelerin yapılabileceği de Ankara-Moskova hattında belirlenmeye çalışılıyor.

ANLIK BİLGİ PAYLAŞILACAK: Sahada nelerin olduğu, ateşkese uyulup uyulmadığı, anlık gelişmelere karşı alınacak anlık tedbirler gibi konular iki başkent arasında paylaşılıyor. Ancak bu bilgi paylaşımı daha da geliştirilerek, ateşkesi hangi grubun ihlal ettiği, kimin ateşkesi bozacak şekilde hareket ettiğine dair bilgiler de, karşılıklı olarak paylaşılacak. Hızlı bilgi paylaşımıyla garantör ülke olarak sahada yaşanabilecek bir olumsuzluğa karşı tedbir alınmaya çalışılacak.

SABAH
Etiketler: , , , , , ,
  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar