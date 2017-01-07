Şüphelilerden 5'i adliye personeli

Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak geçen perşembe günü bombalı araçla düzenlenen terör saldırısının ardından çıkan çatışmada polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can şehit oldu.
Polis memuru Sekin'in kahramanca çabası ve diğer güvenlik birimlerinin de müdahalesiyle 2 terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden ölü ele geçirildi.
18 KİŞİ GÖZALTINDA, 5'İ ADLİYE ÇALIŞANI
Bu saldırıya yönelik yapılan soruşturma kapsamında 18 kişi gözaltına alındı. Bu arada saldırı akşamında da adliyenin çeşitli birimlerinde görev yapan Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi üyesi 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların sendikanın işyeri temsilcisi B.O. ile N.S., T.Ç., E.D. ve N.A. olduğu belirtildi.
kalan karakter 1000
birde sunu ögrenelim haini nasil desifre ederiz nasil hareketler yapiyorlar hangi yolu kullanirlar takip edilip herseyi ögrenmeliyiz
Allah Gani gani rahmet etsin şehitlerimize. Adliyenin içinde fetöcü kriptolar vardır kesin diyorduk ki, 5 kişi yakalanmış.Daha fazla olabileceğini düşünüyoruz.
ya diyiyorumya icerden yikim olmasa turkiyeye birsey yapamazlar o caniler hak etiyi cezayi alirlar sayet 3= ay sonra serbest kalmazlarsa ayni yakalanib sonrada serbest burakilan HDP PARILI VEKILER GIBI
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.