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Şüphelilerden 5'i adliye personeli

Adliyesindeki bombalı ndan sonra gözaltına alınan 18 kişi arasında 5 adliye çalışanı da bulunuyor. Adliye personellerinin saldırı ile bağlantıları olup olmadığı araştırılıyor.

Şüphelilerden 5i adliye personeli

Bayraklı'daki Adliyesi'ne yönelik olarak geçen perşembe günü bombalı araçla düzenlenen nın ardından çıkan çatışmada polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can şehit oldu.

Polis memuru Sekin'in kahramanca çabası ve diğer güvenlik birimlerinin de müdahalesiyle 2 terörist, hain planlarını gerçekleştiremeden ölü ele geçirildi.

İzmir'deki saldırıda 5 adliye çalışanı gözaltında

18 KİŞİ GÖZALTINDA, 5'İ ADLİYE ÇALIŞANI
Bu saldırıya yönelik yapılan soruşturma kapsamında 18 kişi gözaltına alındı. Bu arada saldırı akşamında da adliyenin çeşitli birimlerinde görev yapan Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi üyesi 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların sendikanın işyeri temsilcisi B.O. ile N.S., T.Ç., E.D. ve N.A. olduğu belirtildi.

İzmir'deki saldırıda 5 adliye çalışanı gözaltında
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi 15:27
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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kaplan kaplan

birde sunu ögrenelim haini nasil desifre ederiz nasil hareketler yapiyorlar hangi yolu kullanirlar takip edilip herseyi ögrenmeliyiz

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 07.01.2017 19:54
Medeniyet Medeniyet

Allah Gani gani rahmet etsin şehitlerimize. Adliyenin içinde fetöcü kriptolar vardır kesin diyorduk ki, 5 kişi yakalanmış.Daha fazla olabileceğini düşünüyoruz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 07.01.2017 19:07
azap azap

ya diyiyorumya icerden yikim olmasa turkiyeye birsey yapamazlar o caniler hak etiyi cezayi alirlar sayet 3= ay sonra serbest kalmazlarsa ayni yakalanib sonrada serbest burakilan HDP PARILI VEKILER GIBI

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 07.01.2017 15:40
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