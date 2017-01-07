Son servis!

Korkunç kaza dün Konya'da yaşandı. Cihanbeyli'deki Sağlık Meslek Lisesi'ne öğrenci taşıyan Mustafa Tuncel'in kullandığı otobüs, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Devrildi. Kazada 17 yaşındaki Burak Demirci ve aynı yaştaki Ayşenur Okuş, feci şekilde hayatını kaybetti. Sürücü Tuncel ve 4'ü ağır 42 öğrenci yaralandı. Aracın altında kalan öğrencilerin cesetleri iş makinalarının yardımıyla çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Otobüste emniyet kemerinin olduğu, öğrencilerin kemer takıp takmadığının da araştırıldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.