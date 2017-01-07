Yol Durumu
  1. İstabul'da 7 TIR kaza yaptı! Trafik felç
  2. FETÖ-PKK-DEAŞ ittifakı raporda

Şehir Hatları seferleri iptal

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 'da şehir Hatları'nın tüm seferleri iptal edildi.

Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal
'u dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışı devam ediyor. Gece boyunca aralıksız süren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.
Hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'da şehir Hatları'nın tüm seferleri iptal edildi.
Etiketler: ,
  • 07 Ocak 2017, Cumartesi 09:42
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar