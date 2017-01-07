Reina saldırganının kimliği belli oldu

İHA'nın İstanbul Emniyeti'nden aldığı bilgiye göre, 39 kişinin yaşamını yitirdiği Reinasaldırısını, Özbek asıllı Abdulkadir Masharipov adındaki teröristin yaptığı belirtildi.
15 ARALIK'TA İSTANBUL'A GELDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI DEAŞ'ın bu hücresinin çökertilmesinin ardından Reina katliamcısı olan saldırganın 15 Aralık günü Konya'dan İstanbul'a geldiği belirlendi. Konya'daki DEAŞ'ın Özbek hücresinin de, katliamda kullanılan silah ve patlayıcıları örgüt üyelerince İstanbul'a getirdiği belirlendi. Hücrenin, saldırı sonrasında Reina saldırganına lojistik destek vermeye devam ettikleri tespit edildi.
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Yahu bırakın bu asyalıyı , bu içerideki Amerikalılara silah getiren aracı o kadar.Artık şu millete ABD Türkiye ye savaş açtı deyin .Ne olacaksa olsun.
Dogru ap aciktan ,gizli savaş Malesef yakayi pacayi tapuyu Tarlayi ABDIngiltereye kaptirmisiz Incirlik dikmis tarlamiza kov kovabilirsen
katilin ismi lazım degil kendisi lazım o kadar düşmanımız varki içimizde dışımızda kim bilir nere soktular
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