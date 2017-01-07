Yol Durumu
  1. Hava Kuvvetleri'ne rekor dönüş!
  2. Kar ne zaman bitecek?

saldırganının

Yılbaşı gecesi 'da 39 kişiyi katleden in kimliği ortaya çıktı. Korkunç yı Özbek asıllı 'Abu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov adlı terörist olduğu öğrenildi.

Reina saldırganının kimliği belli oldu
İHA'nın İstanbul Emniyeti'nden aldığı bilgiye göre, 39 kişinin yaşamını yitirdiği sını, Özbek asıllı Abdulkadir Masharipov adındaki in yaptığı belirtildi.

15 ARALIK'TA İSTANBUL'A GELDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI
'ın bu hücresinin çökertilmesinin ardından Reina katliamcısı olan saldırganın 15 Aralık günü Konya'dan İstanbul'a geldiği belirlendi. Konya'daki DEAŞ'ın Özbek hücresinin de, katliamda kullanılan silah ve patlayıcıları örgüt üyelerince İstanbul'a getirdiği belirlendi. Hücrenin, saldırı sonrasında Reina saldırganına lojistik destek vermeye devam ettikleri tespit edildi.
Etiketler: , , , ,
  • 07 Ocak 2017, Cumartesi 19:48
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)
ARAFTAN ARAFTAN

Yahu bırakın bu asyalıyı , bu içerideki Amerikalılara silah getiren aracı o kadar.Artık şu millete ABD Türkiye ye savaş açtı deyin .Ne olacaksa olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır1
cevapla 07.01.2017 20:56
Ramba Samba Ramba Samba

Dogru ap aciktan ,gizli savaş Malesef yakayi pacayi tapuyu Tarlayi ABDIngiltereye kaptirmisiz Incirlik dikmis tarlamiza kov kovabilirsen

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.01.2017 22:53
vatan t&#252;rkiye vatan türkiye

katilin ismi lazım degil kendisi lazım o kadar düşmanımız varki içimizde dışımızda kim bilir nere soktular

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 07.01.2017 20:29
Haberin tüm yorumlarını okuyun (3 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar