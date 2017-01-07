Poşette bebek cesedi

Ankara'da önceki gün okula giden 2 öğrenci, duvar kenarına bırakılan poşeti fark etti. Merakla poşeti açan çocuklar,kar üzerinde donmuş haldeki bebekcesediyle karşılaştı. Büyük korku yaşayan minikler, hemen eve koştu. Durumu yakınlarına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardındanbebek cesedi, Adli Tıp morgunagönderilirken, polis olayla ilgilisoruşturma başlattı. Öte yandan cinsiyetinin kız olduğu öğrenilen bebeğin kollarının kesildiği belirtildi.
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