Poşette bebek cesedi

Ankara'da önceki gün okula giden 2 öğrenci, duvar kenarına bırakılan poşeti fark etti. Merakla poşeti açan çocuklar, kar üzerinde donmuş haldeki bebek cesediyle karşılaştı. Büyük korku yaşayan minikler, hemen eve koştu. Durumu yakınlarına haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından bebek cesedi, Adli Tıp morguna gönderilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan cinsiyetinin kız olduğu öğrenilen bebeğin kollarının kesildiği belirtildi.