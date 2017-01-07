ÖRGÜn eğitim

Antalya'da Akdeniz Universitesi bunyesinde Yaşlı Universitesi kuruldu. Yaşları 60 ile 92 arasında değişen 300 kadın ve erkeğin eğitim gorduğu universitede, oğrencilerin taleplerine gore dersler duzenlendi. Anatomi, tıp, psikoloji, tarih, arkeoloji, hukuk, fizik tedavi başta olmak uzere farklı derslerin yanı sırabir üst sınıfa geçebilmek için erkeklereyemek pişirme ve kazak örme, kadınlaraise tamirat yapmayı öğrenme şartıgetirildi. Duzenli olarak derslere katılan, yemek pişirmeye ve kazak ormeye calışan erkek oğrenciler, tamirat yapan kadınlar renkli goruntuler oluşturdu.
'ÇOK ZOR, SINIFTA KALIRIM'
Oğrenciler, kazak orerek Alzheimer ile de mucadeleye başladı. 84 yaşındaki Abdurrahman Polat, universite sayesinde yeni arkadaşlar kazandığını soyledi. Arkadaşının onerisiyle universiteye kaydolduğunu anlatan Polat, "Emekli hakimim. Aşçılık dersinigeçerim, yemek yapabiliyorum amakazak örmesi zor. Bu dersi zor geçeceğimgaliba" dedi. 64 yaşındaki Ali Akbaş da en cok kazak orme dersinde zorlandığını soyledi. Universite icin İstanbul'dan gelen Naci Kalender de "Kazak ormekte biraz zorlandım ama gerekirse eşimden ucretli ders alacağım. Bu azimle yemeği de yaparım, kazağı da orerim ve bir ust sınıfa gecerim" dedi. Gerontoloji Bolumu Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan da aşcılık kursuna katılmayan veya kendi kazağını oremeyen erkeklerin bir ust sınıfa gecemeyeceğini dile getirdi. Tufan, 4 yılı tamamlayanlara da lisans diploması verileceğini sozlerine ekledi.
RUH SAĞLIĞI İÇİN BUNU YAPMAK ZORUNDALAR
Prof. Dr. İsmail Tufan "Bu programda olmazsa olmaz önemli bir şey var. Erkekler mutlaka aşçılık eğitimi, örgü işini de yapmak zorunda. Kendi kazağını kendisi örecek. Temel hedefimiz zihinsel jimnastiği, ruhsal dinamizmi bedensel etkinliği artırmak. Böylece zihinsel gelişimini sağlıyoruz, demans ve Alzheimer önüne geçmiş olabiliyoruz" diye konuştu.
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