Ömürlük veresiye!

Yozgat'ta uzun yıllar lokantacılık yapan Yunus Işık 4 yıl önce vefat etti. Ölümünün ardından 58 yaşındaki Zehra Belma Işıkeşinin borçlu olduğu kişilere ulaşmakisterken 30 yıllık veresiye defteri buldu. Emekli maaşı ile yaşam mücadelesi veren yaşlı kadın, borçlu listesinde bulunanların kendisine ulaşıp ödeme yapmasını istedi. Işık, "Tol Çarşı'da eşimin küçük bir lokantasıvardı. Gelene gidene yedirirdi, eli boldu.Bazıları yer gider, borç yazdırırdı. Lokantayı kapatmak zorunda kaldı. 4 yıl önce de vefat etti. Cenazenin ardından eşime ait eski defterleri buldum. Kocaeli'de birine altın borcu olduğunu öğrendim. O borcu ödeyeceğim" dedi. Sözlerine ise şöyle devam etti: "Ben eşiminaldığı borçları ödeyeceğim, borçlular da bizeolan borcunu ödesin istiyorum. Bu dünyadane alacaklı ne de borçlu kalmak istiyorum.3 tane çocuğum var. Kirada oturuyorum veeşimden kalan emekli maaşı ile geçinmeyeçalışıyorum"
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