Ömürlük veresiye!

Yozgat'ta uzun yıllar lokantacılık yapan Yunus Işık 4 yıl önce vefat etti. Ölümünün ardından 58 yaşındaki Zehra Belma Işık eşinin borçlu olduğu kişilere ulaşmak isterken 30 yıllık veresiye defteri buldu. Emekli maaşı ile yaşam mücadelesi veren yaşlı kadın, borçlu listesinde bulunanların kendisine ulaşıp ödeme yapmasını istedi. Işık, "Tol Çarşı'da eşimin küçük bir lokantası vardı. Gelene gidene yedirirdi, eli boldu. Bazıları yer gider, borç yazdırırdı. Lokantayı kapatmak zorunda kaldı. 4 yıl önce de vefat etti. Cenazenin ardından eşime ait eski defterleri buldum. Kocaeli'de birine altın borcu olduğunu öğrendim. O borcu ödeyeceğim" dedi. Sözlerine ise şöyle devam etti: "Ben eşimin aldığı borçları ödeyeceğim, borçlular da bize olan borcunu ödesin istiyorum. Bu dünyada ne alacaklı ne de borçlu kalmak istiyorum. 3 tane çocuğum var. Kirada oturuyorum ve eşimden kalan emekli maaşı ile geçinmeye çalışıyorum"