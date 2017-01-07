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Mezarcı muhtar!

Samsun Canik’e bağlı Teknepınar Mahallesi Muhtarı Nevzat Öksüz, 4 azasıyla birlikte ormanlık alanı mezarlığa çevirdi. Parsel parsel satan muhtarı, bir vatandaşın ihbarı ele verdi...

Mezarcı muhtar!
Samsun'un Canik İlçesi'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Öyle ki ilçenin Teknepınar Mahallesi'nde bulunan Pelitlik Mezarlığı'a 1975 yılından itibaren defin yapıldı. Mezarlığın yanındaki 8 dönümlük orman arazisi ise iddiaya göre 2 yıl önce eski muhtar Nevzat Öksüz ve 4 azası tarafından yasa dışı yollarla satılmaya başlandı. Bu kişiler tarafından parsellere bölünen orman arazisi özellikle yakınlarının yanında boş mezar yeri isteyen vatandaşlara bin ile 5 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıldı. Hatta bazı vatandaşlar, yaşarken kendilerine birkaç mezar yeri satın aldı. Bazıları da vefat eden anne ve babaları için orman arazinden mezarlık yeri aldı. Zaman içerisinde söz konusu kaçak bölgede tam 430 mezar satıldı. Ancak bazı vatandaşlar, mezarlığın tapu işlemleriyle ilgili evraklardan şüphelendi. Yaptıkları araştırmalar sonucunda ise muhtar ve azasının araziyi kaçak yollarla sattığı belirlendi. Söz konusu olayı, 2015 yılında Canik Kaymakanlığı'na şikayet etti. Halen define açık olan Pelitlik Mezarlığı ve yanındaki '', Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. İddia ile ilgili olarak Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Teknepınar Mahallesi'nin eski muhtarı ve 4 azası ile ilgili ön inceleme talep etti. Canik Kaymakamlığı tarafından yapılan ön inceleme sonucunda eski muhtar ve 4 azası ile ilgili soruşturma açılmasına izin verildi. Önümüzdeki günlerde savcılık tarafından yapılacak soruşturmanın sonunda şüpheliler hakkında dava açılacağı belirtildi.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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