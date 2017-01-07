Marjinallik tarih olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle vesayet yapılarının kalıcı bir şekilde ortadan kalkacağını söyledi. Gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Yılmaz, Anayasa teklifine karşı çıkan CHP'nin halktan korktuğunu belirterek, "CHP,bugün yaptığı siyaset ile devamederse hiçbir zaman iktidar olmaşansı bulamaz. Yeni dönemdemarjinal siyaset güç kaybedecek,merkez siyaset güç kazanacak" dedi.
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