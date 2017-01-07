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Marjinallik tarih olacak

Marjinallik tarih olacak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle vesayet yapılarının kalıcı bir şekilde ortadan kalkacağını söyledi. Gazetelerin Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Yılmaz, Anayasa teklifine karşı çıkan CHP'nin halktan korktuğunu belirterek, "CHP, bugün yaptığı siyaset ile devam ederse hiçbir zaman iktidar olma şansı bulamaz. Yeni dönemde marjinal siyaset güç kaybedecek, merkez siyaset güç kazanacak" dedi.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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