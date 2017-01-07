Yol Durumu
  1. Beşiktaş saldırısında 10 şüpheli tutuklandı
  2. Hayata dönüş

Leğenle engelleri aşıyor!

Leğenle engelleri aşıyor!
Hatay Antakya'da bedensel engelli olarak dünyaya gelen Emrah Sevim (27), karşılaştığı engelleri aşmaya çalışıyor. Evlerinin önünde yol olmadığı için tekerlekli sandalye kullanamayan Sevim, plastik leğene binerek dışarda dolaşabiliyor. Her gün leğene binip, ellerinin yardımıyla yolları aşan Sevim, "Sürünmekten kurtarın beni" diye haykırıyor. Plastik leğenden kurtulmak için yollarının yapılmasını ve akülü tekerlekli sandalye istiyor.
  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar