Leğenle engelleri aşıyor!

Hatay Antakya'da bedensel engelli olarak dünyaya gelen Emrah Sevim (27), karşılaştığı engelleri aşmaya çalışıyor. Evlerinin önünde yol olmadığı için tekerlekli sandalye kullanamayan Sevim, plastik leğene binerek dışarda dolaşabiliyor. Her gün leğene binip, ellerinin yardımıyla yolları aşan Sevim, "Sürünmekten kurtarın beni" diye haykırıyor. Plastik leğenden kurtulmakiçin yollarının yapılmasını ve akülütekerlekli sandalye istiyor.
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