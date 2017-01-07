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kazada can verdi

Kore gazisi kazada can verdi
Bursa'da geçen çarşamba günü bisikleti ile yolda seyreden 86 yaşındaki Abdulazim Acar'a otomobil çarptı. Kanlar içinde kalan yaşlı adam olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Acar, dün cenaze namazı sonrası gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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