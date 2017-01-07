Kader’in kederi!

Eskişehir'de amatör olarak fotomodellik yapan Kader Kaya (17), geçtiğimiz 29 Temmuz günü iş görüşmesine gidiyorum diyerek evden çıktı. Vatandaşlar tarafından uzaklıktaki ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, yaptıkları incelemede genç kızın ağzına iç çamaşırı sokarak öldürüldüğünü belirledi. Kaya'yıöldürdüğü belirlenen evli ve iki çocukbabası Metin Yıldız (30) yakalandı. Ardındantutuklandı. Suçlamaları kabul eden katil ifadesinde "Erkekliğime laf söyledi. Ben de korktum. Boğuşma sırasında çıkarttığım iç çamaşırını ağzına soktum. Bayıldığını düşünerek olay yerinden uzaklaştım" dedi. Cani katilin yargılanmasına dün de devam edildi. Duruşmada katilin eşi Yadigar Yıldız da tanık olarak konuştu. "Eve geldiğinde üzeri tozluydu. Ne olduğunudediğimde bana trafikte kavga ettiğini söyledi. Elinin üzeri de kanıyordu" dedi. Olay günü Kader Kaya'nın bindiği otobüs şoförü Akın Yıldırm da ifade verdi. "Bana bir işletmeyi sordu. Ben de farklı bir otobüsün oraya gideceğini söyledim. Ancak sorduğu işletmeye yakın bir yerde indirdim. Gideceği işletme ile indirdiğim yer arasında sadece çevreyolu vardı. İşletmenin tabelası gözükü- yordu" dedi.
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