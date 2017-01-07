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İşte başarı

Çemişgezek’te süt sağarak ailesine yardım eden 8’inci sınıf öğrencisi Ayşenur Yıldırım, ’da 120 sorunun 118’ini doğru yanıtladı. Türkiye üçüncüsü olan Ayşenur, “İkinci sınavda ful çekeceğim. Yeter ki gerçekten isteyin” dedi

İşte başarı
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Ayşenur Yıldırım, TEOG'da 120 sorunun 118'ini doğru yanıtlayarak, Türkiye 3'üncüsü oldu. Haftanın 5 gününü yatılı okulda, 2 gününü ise ailesinin yanında geçiren Yıldırım'ın başarısı, özellikle büyük kentlerde yaşayan ancak sınavları ciddiye almayanlara da örnek oldu. Başarısının sırrının ailesinin ve öğretmenlerinin verdiği destek ve disiplinli çalışma olduğunu belirten Ayşenur, "Ailem hayvancılık yapıyor. Ben okulumda yatılı olarak kalıyorum. Öğretmenlerimiz bizi hep destekliyor. Bizlere iyi bir eğitim verebilmek için çaba gösteriyor. Ben de TEOG sınavında en iyiyi başarabilmek için çaba gösterdim. Bu sınavda 120 sorudan 118 doğrum çıktı. Bir matematik ile bir sosyal bilgiler sorusunu yanlış yaptım. İkinci sınavda bunları da telafi etmek için çabalayacağım. Bir başarı isterseniz ve o doğrultuda çalışırsanız, zafer sizin olur" dedi. Baba Kazım Yıldırım ise, şunları söyledi: Kızımla gurur duyuyorum. Kızımın bu sınavda iki yanlışı oldu. İkinci sınavda full yapmasını arzu ediyorum. Kızıma inanıyorum ve güveniyorum. Kızımın da kendisine güveni çok fazla. Ben köyde hayvancılıkla uğraşıyorum. Ahırda bana yardımcı oluyor. Bahar aylarında geldiği zaman o da benimle hayvan otlatmaya geliyor. Kızıma emek veren öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Vatanını, milletini ve devletini seven evlatlar yetiştirmek için çaba gösteriyoruz... Sosyal medyada da Ayşenur'a övgü vardı:
* Helal olsun sana. Umarum İstanbul'da yaşayan gençler bu haberi okur.
* Kızımın her dediğini yaptım. Okulda başarısız oldu. Tebrikler Ayşenur.
* Başarı isteyenin olur. helal olsun.
* Ayşenur, 'nin gururu oldu.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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