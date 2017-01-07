İşte başarı

Çemişgezek’te süt sağarak ailesine yardım eden 8’inci sınıf öğrencisi Ayşenur Yıldırım, TEOG’da 120 sorunun 118’ini doğru yanıtladı. Türkiye üçüncüsü olan Ayşenur, “İkinci sınavda ful çekeceğim. Yeter ki gerçekten isteyin” dedi
Tunceli'ninÇemişgezek ilçesindeyaşayan 8'inci sınıföğrencisi Ayşenur Yıldırım,TEOG'da 120 sorunun118'ini doğru yanıtlayarak,Türkiye 3'üncüsü oldu.Haftanın 5 gününü yatılıokulda, 2 gününü iseailesinin yanında geçirenYıldırım'ın başarısı, özelliklebüyük kentlerde yaşayanancak sınavları ciddiyealmayanlara da örnek oldu.Başarısının sırrının ailesininve öğretmenlerinin verdiğidestek ve disiplinli çalışmaolduğunu belirten Ayşenur,"Ailem hayvancılık yapıyor.Ben okulumda yatılı olarak kalıyorum.Öğretmenlerimiz bizi hep destekliyor.Bizlere iyi bir eğitim verebilmek için çabagösteriyor. Ben de TEOG sınavında eniyiyi başarabilmek için çaba gösterdim.Bu sınavda 120 sorudan 118 doğrumçıktı. Bir matematik ile bir sosyal bilgilersorusunu yanlış yaptım. İkinci sınavdabunları da telafi etmek içinçabalayacağım. Bir başarıisterseniz ve o doğrultudaçalışırsanız, zafer sizin olur"dedi. Baba Kazım Yıldırım ise,şunları söyledi: Kızımla gururduyuyorum. Kızımın bu sınavdaiki yanlışı oldu. İkinci sınavda fullyapmasını arzu ediyorum. Kızımainanıyorum ve güveniyorum.Kızımın da kendisine güveni çokfazla. Ben köyde hayvancılıklauğraşıyorum. Ahırda bana yardımcıoluyor. Bahar aylarında geldiğizaman o da benimle hayvanotlatmaya geliyor. Kızıma emekveren öğretmenlerine çok teşekkürediyorum. Vatanını, milletini vedevletini seven evlatlar yetiştirmekiçin çaba gösteriyoruz...Sosyal medyada da Ayşenur'a övgü vardı:
* Helal olsun sana. Umarum İstanbul'dayaşayan gençler bu haberi okur.
* Kızımın her dediğini yaptım. Okuldabaşarısız oldu. Tebrikler Ayşenur.
* Başarı isteyenin olur. helal olsun.
* Ayşenur, Tunceli'nin gururu oldu.
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