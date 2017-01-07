İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı!

Kar yağışı ve tipi nedeniyle İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle gemi geçişlerinin saat 08.55 itibarıyla çift yönlü askıya alındığı bildirildi.



İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Şehir Hatları tüm seferlerini iptal etti. İskelelerden yapılan anonslarda seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Motor seferlerinin ise devam ettiği görüldü. Dentur Terminal amiri Ömer Faruk Çelikçi, "Vapur seferleri şu an için iptal. Yolcu motorları devam ediyor. Hava şartları kötüye giderse iptal edilebilir .Şu an seferlerimiz aksatılmadan devam ediyor" dedi.



İDO'DA SEFER İPTALLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de hızlı feribot ve dış hat deniz otobüslerinde sefer iptalleri olduğunu duyurdu.

İDO'dan yapılan açıklamada iptal edilen seferler şöyle belirtildi:



-08:55 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

-09:30 Bandırma - Yenikapı- Bostancı Deniz Otobüsü

-09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

-09:45 Yalova - Yenikapı Ferry Cat tipi hızlı feribot

-09:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

-10:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

-10:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

10:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

11:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

11:45 Yenikapı - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

12:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

12:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

14:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

14:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

15:00 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tk.-Armutlu Deniz Otobüsü

18:30 Bandirma - Yenikapı Hızlı Feribot