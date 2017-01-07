İki araçla geldiler

İzmir BayraklıAdliyesi C Kapısı önünde PKK'lı teröristlerce düzenlenen ve 1'i polis, 2 kişinin şehit düştüğü bombalı araç saldırısı ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Mardin kırsalından geldikleri belirlenen hainlerin ilkolarak Manisa'ya gittikleri ardından İzmir'e geçtikleri tespit edildi. Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan olduğu tespit edilen teröristlerin, saldırıdan bir gece önce ikincibir aracı yol kenarınapark ettikleri, saldırının ardından o araçla kaçmayı planladıkları öğrenildi. Kahraman polis Fethi Sekin'in yanı sıra C Kapısı önünde görev yapan ve yara almadan kurtulan bir çevik kuvvet polisinin de saldırının başarısız olmasında pay sahibi olduğu ortaya çıktı.
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