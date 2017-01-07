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İki araçla geldiler

İki araçla geldiler
İzmir si C Kapısı önünde 'lı teröristlerce düzenlenen ve 1'i polis, 2 kişinin şehit düştüğü lı araç sı ile ilgili ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Mardin kırsalından geldikleri belirlenen hainlerin ilk olarak Manisa'ya gittikleri ardından 'e geçtikleri tespit edildi. Terör örgütü PKK'nın dağ kadrosundan olduğu tespit edilen teröristlerin, saldırıdan bir gece önce ikinci bir aracı yol kenarına park ettikleri, saldırının ardından o araçla kaçmayı planladıkları öğrenildi. Kahraman polis Fethi Sekin'in yanı sıra C Kapısı önünde görev yapan ve yara almadan kurtulan bir çevik kuvvet polisinin de saldırının başarısız olmasında pay sahibi olduğu ortaya çıktı.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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