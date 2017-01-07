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ve bazı seferlerini iptal etti!

ve yaşanan olumsuz hava muhalefeti nedeniyle bugün yapılacak olan bazı dış seferlerinin iptal edildiğini duyurdu

İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti!

Olumsuz hava koşulları sebebi ile İstanbul Deniz Otobüsleri (), ve Bursa Deniz Otobüsleri (), bazı seferlerini iptal etti. Şehir Hatları, bugün yapılacak tüm seferlerin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. Bu kapsamda, iptal edilen dış hat deniz otobüsleri seferleri şöyle;

İDO
21.00 Yalova-Pendik

21.00 Pendik-Yalova

21.45 Yalova-Yenikapı

21.45 Yenikapı-Yalova

22.00 Pendik-Yalova

22.00 Yalova-Pendik hızlı feribot seferleri ile;

21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş

21.15 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO
08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09:30 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

DEVAM EDEN SEFERLER
İDO'nun tüm iç hat deniz otobüsü ve Harem - Sirkeci ile Eskihisar -Topçular araba vapuru seferleri sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam edilecek
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi 21:07
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