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Hayata dönüş

’da telefonla konuşmaya dalan bir , hattına . Vatandaşların yardımıyla son anda ölümün eşiğinden döndü

Hayata dönüş
Metro hattına düşen bir genç, son anda kurtarıldı. Korkutan olay, Bursaray'ın Kültürpark İstasyonu'nda yaşandı. İsmi belirlenemeyen bir genç, istasyonda metro beklemeye başladı. Bu sırada cep telefonuyla konuşmaya dalan , park halindeki metroya bineceğini sanıp önüne bakmadan adımını atınca boşluğa düşerek yere yığıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI
Raylara düşen genci fark eden vatandaşlar, hemen yardım çağrısı yaptı. Herkes, zamana karşı yarıştı. Raylara düşen genç, vatandaşlar ve güvenlik görevlileri sayesinde trenin altında kalmaktan son anda kurtarıldı. Yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamayan genç, olay sırasında şans eseri yara almadı. Ölümden dönen şahıs, çağrılan 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Metro istasyonunda yaşanan korku dolu anlar ise güvenlik kameralarına saneyi saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü açıklandı.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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