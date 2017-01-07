Hayata dönüş

Metro hattına düşen bir genç, son anda kurtarıldı. Korkutan olay, Bursaray'ınKültürpark İstasyonu'nda yaşandı. İsmi belirlenemeyen bir genç, istasyonda metrobeklemeye başladı. Bu sırada cep telefonuyla konuşmaya dalan yolcu, park halindekimetroya bineceğini sanıp önüne bakmadanadımını atınca boşluğa düşerek yere yığıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Raylara düşen genci fark eden vatandaşlar, hemen yardım çağrısı yaptı. Herkes,zamana karşı yarıştı. Raylara düşen genç, vatandaşlar ve güvenlik görevlileri sayesinde trenin altında kalmaktan son anda kurtarıldı. Yaşadığı şoku uzun süre üzerindenatamayan genç, olay sırasında şans eseriyara almadı. Ölümden dönen şahıs, çağrılan 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Metro istasyonunda yaşanan korkudolu anlar ise güvenlik kameralarınasaneyi saniye yansıdı. Kazayla ilgilisoruşturmanın sürdüğü açıklandı.
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