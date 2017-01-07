Golden Çetesi villaya yerleşti

Bodrum'da yaşayan emekli anestezi uzmanı Aylin Yıldız Schwarz lüks villasının bahçesinde bulunan 2 odalı müştemilatını 'Golden Çetesi'ne tahsis etti. 59 yaşındaki Schwarz, Almanya'dan emekli olduktan sonra Bodrum Guvercinlik Mahallesi'ne yerleşti. Kendini hayvanlara adayan Schwarz, villasının her koşesini sahiplendiği 50 sokak kopeğine tahsis ederek onlarla birlikte yaşamaya başladı. Golden Cetesi olarak bilinen 12 kopeğin sahibi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılınca bu kopekleri de sahiplenerek bahcesindeki muştemilata yerleştirdi. Şu an 62 sokak köpeğine bakan Aylin Yıldız Schwarz, bunun çocukluktan beri hayali olduğunu ifade etti.