Yol Durumu
  1. Beyaz esaret!
  2. 32 sayfalık kimlik!

Golden Çetesi villaya yerleşti

Golden Çetesi villaya yerleşti

Bodrum'da yaşayan emekli anestezi uzmanı Aylin Yıldız Schwarz lüks villasının bahçesinde bulunan 2 odalı müştemilatını 'Golden Çetesi'ne tahsis etti. 59 yaşındaki Schwarz, Almanya'dan emekli olduktan sonra Bodrum Guvercinlik Mahallesi'ne yerleşti. Kendini hayvanlara adayan Schwarz, villasının her koşesini sahiplendiği 50 sokak kopeğine tahsis ederek onlarla birlikte yaşamaya başladı. Golden Cetesi olarak bilinen 12 kopeğin sahibi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılınca bu kopekleri de sahiplenerek bahcesindeki muştemilata yerleştirdi. Şu an 62 sokak köpeğine bakan Aylin Yıldız Schwarz, bunun çocukluktan beri hayali olduğunu ifade etti.
  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar