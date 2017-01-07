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Gazeteci hayatını kaybetti

Gazeteci 88 yaşında hayata veda etti.

Ünlü gazeteci hayatını kaybetti

Gazeteci yazar , 88 yaşında hayatını kaybetti.

Edirne'de vefat eden Erduran'ın cenazesinin İstanbul'a getirileceği ancak olumsuz hava koşullarının geçmesinin beklendiği belirtildi.

Üsküdar'da 1928'de dünyaya gelen Erduran, Robert Kolejinden mezun oldu. Milliyet gazetesinde Abdi İpekçi'nin teklifi üzerine 1965'te başladığı köşe yazarlığını 1981'e kadar sürdüren Erduran, daha sonra Güneş ve Meydan gazetelerinde çalıştı. Erduran, 1985'te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin "En Başarılı Köşe Yazarı" ödülünü aldı.

Bir dönem Milliyet Batı Amerika Haber Bürosu Şefi olarak da görev yapan Erduran, kurduğu şirketle çeşitli dizileri yönetti, bazı programlarda sunuculuk yaptı.

Refik Erduran, aralarında Yağmur Duası, Er Oyunu, Domuz, Neşe'nin Şarkıları'nın da olduğu çeşitli romanlar, sinema senaryosu ile tiyatro oyunları kaleme aldı.

UNESCO'ya bağlı Uluslararası Tiyatro Enstitüsü Türkiye Merkezi'nin başkanlığını yürüten Erduran, 1989'da Dünya Kongresi'nde Uluslararası Yazarlar Komitesi Başkanlığı'na seçildi.

Dört evlilik yapan Erduran 4 çocuk sahibiydi.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi 11:18
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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halil erdoğan halil erdoğan

allah rahmet eylesin... bu ülkeye çok daha faydası olabilecek biri idi... lakin olamadı...

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cevapla 07.01.2017 12:38
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