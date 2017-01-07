Evlat davası

Karaman çifti, 2 yıldır büyüttükleri Eralp’i evlatlık almak için hukuk mücadelesi verdi. Mahkeme, öz anne çocuğu geri isteyince davayı reddetti. Yıkılan aile ‘Bizi yavrumuzdan ayırmayın’ diye feryat etti
Konya'da yaşayan Muhammet-Makbule Karaman çifti, bebeksahibi olamadı. 9 yıllık evli çift,evlat edinme kararı aldı. İkili, dünyayagetireceği bebeğin biyolojik babasınıbilmeyen ve çocuğunu evlatlık vermek isteyen20 yaşındaki B.Y.'ye ulaştı. Karaman çifti,B.Y. ile görüşüp, doğacak bebeği evlatedinmek istediklerini anlattı. Anne teklifikabul edince, çift bebeği yasal olarak nasılalabileceklerini araştırdı. Yetkililer, bebeğe 1yıl boyunca koruyucu aile olarak bakıldıktansora evlatlık davası açılabileceğiniaçıkladı. Karaman çifti de B.Y.'nin kendinüfusuna kayıt ettirdiği bebeği, doğumdanbir gün sonra koruyucu aile olarak teslimaldı. Karaman çifti, 'Eralp' adını verdikleriçocuklarına gözleri gibi baktı. 1 yıl sonra da'evlat edinme' davası açtı.
'OĞLUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULUR' Açılan davada ifade veren Karaman ailesi, Eralp'i evlatlık edinmek istediklerini bildirdi. Öz anne B.Y. de bebeğin babasının kim olduğunu bilmediği için bebeği evlatlık vermek istediğini yineledi. Karar duruşmasına1 ay kala ise işler değişti. Anne B.Y., bebeğin biyolojik babası İ.C. ile evlendiğini söyleyerek oğlunu evlatlık vermekten vazgeçti. Bunun üzerine mahkeme, Karaman çiftinin açtığı 'evlatlık edinme' davasını reddetti. AncakKaraman çifti, mahkeme kararına rağmen Eralp'igerçek ailesine teslim etmedi. Bunun üzerine B.Y., Karaman çifti hakkında suç duyurusunda bulunurken, Karaman çifti de 2 yıldır büyüttükleri Eralp ile ilgilimahkeme kararının temyiz etti. Eralp'i vermek istemediklerini söyleyen Makbule Karaman, şunları söyledi: "Ben şimdi biricik oğlum Eralp'i verirsem,onun da bizim de psikolojimiz bozulur. Devlettenyardım istiyoruz."
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