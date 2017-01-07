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Evlat davası

Karaman çifti, 2 yıldır büyüttükleri Eralp’i almak için hukuk mücadelesi verdi. Mahkeme, öz anne çocuğu geri isteyince davayı reddetti. Yıkılan aile ‘Bizi yavrumuzdan ayırmayın’ diye feryat etti

Evlat davası
Konya'da yaşayan Muhammet- Makbule Karaman çifti, bebek sahibi olamadı. 9 yıllık evli çift, evlat edinme kararı aldı. İkili, dünyaya getireceği bebeğin biyolojik babasını bilmeyen ve çocuğunu vermek isteyen 20 yaşındaki B.Y.'ye ulaştı. Karaman çifti, B.Y. ile görüşüp, doğacak bebeği evlat edinmek istediklerini anlattı. Anne teklifi kabul edince, çift bebeği yasal olarak nasıl alabileceklerini araştırdı. Yetkililer, bebeğe 1 yıl boyunca koruyucu aile olarak bakıldıktan sora evlatlık davası açılabileceğini açıkladı. Karaman çifti de B.Y.'nin kendi nüfusuna kayıt ettirdiği bebeği, doğumdan bir gün sonra koruyucu aile olarak teslim aldı. Karaman çifti, 'Eralp' adını verdikleri çocuklarına gözleri gibi baktı. 1 yıl sonra da 'evlat edinme' davası açtı.

'OĞLUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULUR'
Açılan davada ifade veren Karaman ailesi, Eralp'i evlatlık edinmek istediklerini bildirdi. Öz anne B.Y. de bebeğin babasının kim olduğunu bilmediği için bebeği evlatlık vermek istediğini yineledi. Karar duruşmasına 1 ay kala ise işler değişti. Anne B.Y., bebeğin biyolojik babası İ.C. ile evlendiğini söyleyerek oğlunu evlatlık vermekten vazgeçti. Bunun üzerine mahkeme, Karaman çiftinin açtığı 'evlatlık edinme' davasını reddetti. Ancak Karaman çifti, mahkeme kararına rağmen Eralp'i gerçek ailesine teslim etmedi. Bunun üzerine B.Y., Karaman çifti hakkında suç duyurusunda bulunurken, Karaman çifti de 2 yıldır büyüttükleri Eralp ile ilgili mahkeme kararının temyiz etti. Eralp'i vermek istemediklerini söyleyen Makbule Karaman, şunları söyledi: "Ben şimdi biricik oğlum Eralp'i verirsem, onun da bizim de psikolojimiz bozulur. Devletten yardım istiyoruz."
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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