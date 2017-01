Evlat davası

yaşayançifti, bebeksahibi olamadı.İkili, dünyayagetireceği bebeğin biyolojik babasınıbilmeyen ve çocuğunu evlatlık vermek isteyen'ye ulaştı.Anne teklifikabul edince, çift bebeği yasal olarak nasılalabileceklerini araştırdı. Yetkililer, bebeğe 1yıl boyunca koruyucu aile olarak bakıldıktansoraaçıkladı. Karaman çifti de B.Y.'nin kendinüfusuna kayıt ettirdiği bebeği, doğumdanbir gün sonrateslimaldı. Karaman çifti,adını verdikleriçocuklarına gözleri gibi baktı. 1 yıl sonra dadavası açtı.ifade veren Karaman ailesi, Eralp'i evlatlık edinmek istediklerini bildirdi. Öz anne B.Y. de bebeğin babasının kim olduğunu bilmediği için bebeği evlatlık vermek istediğini yineledi.Anne B.Y., bebeğin biyolojik babası İ.C. ile evlendiğini söyleyerek oğlunu evlatlık vermekten vazgeçti. Bunun üzerine mahkeme, Karaman çiftinin açtığıdavasını reddetti.Bunun üzerine B.Y., Karaman çifti hakkında suç duyurusunda bulunurken, Karaman çifti deEralp'i vermek istemediklerini söyleyen Makbule Karaman, şunları söyledi: