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, Theresa May ile görüştü

Cumhurbaşkanı , İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.

Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İngiltere Başbakanı May'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında Türk halkına taziyelerini ilettiği görüşmede, Kıbrıs meselesine de değinildi.

İstanbul ve İzmir'deki menfur terör saldırılarını şiddetle kınadıklarını ifade eden May, saldırılarda hayatlarını kaybeden masumların aileleri başta olmak üzere tüm Türk halkına başsağlığı dileğinde bulunarak, terörle mücadele konusunda Türkiye'nin her zaman yanında olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May, Kıbrıs meselesi hakkında da görüş teatisinde bulunurken, Cenevre'de ileriki günlerde yapılacak müzakerelerin adadaki soruna adil ve kalıcı bir çözüme vesile olmasını diledi.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi 14:36
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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doğan doğan

Unutmayın İNGİLİZLER bizim dostumuz düşmana gerek yok

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hayır0
cevapla 07.01.2017 19:51
azap azap

vay be hayret ingiltere basbakaniyinan gorusulmus sonuc kinama ya sen her hangi devlet adamlarini ararsan onlarinda diyeceyi ayni yukardaki haber gibi terorle mucadelede turkiyenin yaninda terore silah saliyarak amerika hic yanimizdan ayrilmiyor onun desdeyi hic unutulmaz em terorustu eyiterek hemde onlara silah saliyarak olmaz olsunlar yinede turkiye dimdik ayakta duracak icten yikilmadigi surece

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.01.2017 15:28
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