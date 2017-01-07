En büyük kuş yaralı bulundu

Eskişehir'de yaşayan Rıza Çelebi, iş çıkışı evine giderken hindi benzeri bir hayvanı fark etti. Hayvana yaklaştığında kuşun yaralı olduğunu gören Çelebi, hemen ekiplere haber verdi. Toy kuşu olduğu belirlenen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı Orman ve Su İşleri Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Şube Müdürü Mehmet Sait Kanar, "Bu, Türkiye'nin de en iri kuşu. Uçabilen, cüssesi en yüksek ve en büyük kuşlardan bir tanesidir. Kanadında hafif bir yaralanma var. Tedaviden sonra tekrardan doğaya salmaya çalışacağız" dedi.