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'dan önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile telefonla görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kıbrıs'la ilgili müzakere süreci hakkında görüş teatisinde bulunulan görüşmede Suriye'deki son gelişmelere de değinildi.

, Türkiye olarak Kıbrıs'ta, her iki toplumu da tatmin edebilecek adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözümden yana olduklarına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, önümüzdeki günlerde tarafların Cenevre'de yapacakları görüşmelerin sorunun çözümü için önemli bir fırsat olabileceğini belirttiler. BM Genel Sekreteri Guterres, gerek mültecilere yardım, gerekse Suriye meselesine bir çözüm bulma konularında Türkiye'nin bölgedeki aktörlerle birlikte son dönemde sarf ettiği çabaları takdirle karşıladığını da ifade etti.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi 18:40
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ado ado

buradan cumhur başkanını tebrik ediyorum kuzey kıgrıs türk cuhuriyet tütkiyenin seksen ikinci vileyetiolarak kalacaktır hiç bir kimsye masaüstünde toprak yok bu anlaşmalar direk türkiye cumhuriyetiyle yapılacaktır

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cevapla 07.01.2017 19:06
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