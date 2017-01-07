Buluşmaya gitti bıçaklandı

Adana'da önceki gün 31 yaşındaki Hamdi Çelik, kız arkadaşı ile telefonla konuştuktan evden çıktı. İnşaata buluşmaya giden Çelik, sevgilisini beklerken, karşısına genç kızın ağabeyi Kadir çıktı. İkili arasında tartışma başladı. Ağabey, Hamdi Çelik'i göğsü ve sırtından bıçakladıktan sonra kaçtı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Emniyet güçleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.