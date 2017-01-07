Yol Durumu
  1. Poşette bebek cesedi
  2. Arkadaşını vurdu serbest kaldı

Buluşmaya gitti bıçaklandı

Buluşmaya gitti bıçaklandı
Adana'da önceki gün 31 yaşındaki Hamdi Çelik, kız arkadaşı ile telefonla konuştuktan evden çıktı. İnşaata buluşmaya giden Çelik, sevgilisini beklerken, karşısına genç kızın ağabeyi Kadir çıktı. İkili arasında tartışma başladı. Ağabey, Hamdi Çelik'i göğsü ve sırtından bıçakladıktan sonra kaçtı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Emniyet güçleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar