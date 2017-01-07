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  1. FETÖ’nün Bidene'si
  2. İki araçla geldiler

Bir yiğit de dan

Bir yiğit de jandarmadan
Adliye girişinde teröristlerin patlattığı aracın yakınında İlçe Komutanlığı'na ait bir araç daha olduğu ve bu araçtaki Uzman Çavuş H.Y.'nin teröristle çatıştığı öğrenildi. Bir teröristi öldüren ve ikinci polisin hayatını kurtaran , olay anını şöyle anlattı: "FETÖ soruşturması için sanık getirmiştik ve araçta bekliyordum. Bomba patlayınca bizim aracın camı patladı. Bulunduğum araca ateş edilmesinden dolayı silahımı alarak dışarı çıktım, siper aldım. Teröriste ateş ettim. Yerde siper almış bir şekilde yatan sivil polis memurunun mermisi bitince korunaklı durumda olduğum için silahı ona verdim, Daha sonra iki terörist de etkisiz hale getirildi" dedi. Olaydan sonra polis memurunun Uzman Çavuş Y.'ye "Benim ve diğer arkadaşlarımın hayatını kurtardın" dediği ortaya çıktı. Teröristlerin birinin MP35 silahından çıkan mermiden öldüğü de tespit edildi.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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