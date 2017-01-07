Bir yiğit de jandarmadan

Adliye girişinde teröristlerin patlattığı aracın yakınında Bornova İlçe Jandarma Komutanlığı'na ait bir araç daha olduğu ve bu araçtaki Uzman Çavuş H.Y.'nin teröristle çatıştığı öğrenildi. Bir teröristi öldüren ve ikinci polisin hayatını kurtaran asker, olay anını şöyle anlattı: "FETÖ soruşturması için sanık getirmiştik ve araçta bekliyordum. Bomba patlayınca bizim aracın camı patladı. Bulunduğumaraca ateş edilmesinden dolayı silahımı alarakdışarı çıktım, siper aldım. Teröriste ateşettim. Yerde siper almış bir şekilde yatan sivilpolis memurunun mermisi bitince korunaklıdurumda olduğum için silahı ona verdim, Daha sonra iki terörist de etkisiz hale getirildi" dedi. Olaydan sonra polis memurunun Uzman Çavuş Y.'ye "Benim ve diğer arkadaşlarımın hayatını kurtardın" dediği ortaya çıktı. Teröristlerin birinin MP35 silahından çıkan mermiden öldüğü de tespit edildi.
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