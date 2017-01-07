Big Mama Türkiye’de

Makedonya'nın, Kosova'nın ve Arnavutluk'un ünlü ses ve şov sanatçısı Big Mama lakaplı Besjana Kasami, bir kez daha Türkiye'de. Daha önce de Samsun'da gelerek bir takım estetik operasyon yaptıran Big Mama'nın bu kez geliş nedeni, aşırı kilolarından kurtulmak. Besjana Kasami, "Samsun'a birkaç kez geldim. Samsun'u ve Türkiye'yi çok seviyorum. Burada insanlar çok sıcak ve buradaki insanları çok seviyorum. Bu ameliyatı çok araştırdım. Zaten Türkiye'de tıp çok ileri gitmiş. Ameliyatı Samsun'da yapmaya hemen karar verdim. Çünkü Samsun aşkı bende çok farklıdır. Sonra da doktorumuz Kerim Güzel'i araştırdım. Ondan daha iyisi yok" dedi.
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