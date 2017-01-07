Beyaz esaret!

Karakış megakentte kendini gösterdi. Dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış, akşam 18.00 saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir ve Sultangazi ilçelerinde etkili olan kar yağışı kısa sürede kent genelini sardı. Caddeler ve sokaklar beyaza büründü. Cuma iş çıkış saatine denk gelen yağış, rüzgar ve lodosun etkisini göstermesiyle birlikte vatandaşları olumsuz etkiledi. Mesai bitiminin ardından vatandaşlar, yoğun kar yağışı altında evlerine gitmek için koşuşturdu. Araçlarına binenler ise yolda ilerlemekte güçlük çekti. Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda kayan 11 tır kar yağışı nedeniyle devrildi.
TRAFİK YOĞUNLUĞU %90!
Kent genelinde trafik yoğunluğu 20.00 saatlerinde yüzde 90'ı gösterdi. TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nda ve köprülerde trafik kilit duruma geldi. Belediyelerin kış çalışmaları ekipleri yolları açık tutmak için aralıksız olarak tuzlama çalışması yürüttü. İBB, normalde saat 21.00'de kapanan Avrasya Tüneli'nde geçişlerin 23.00'e kadar uzatılmasına karar verdi. Ayrıca metro seferleri de sabah 6'ya kadar yapılacağı, Marmaray'ın da 01.00'e kadar hizmet vereceği açıklandı. Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplam 395 sefer iptal edildi. Atatürk Havalimanı'nda pist kapanırken alanda yaklaşık yarım saat boyunca seferler yapılamadı. Açılan hava trafiği kontrollü bir şekilde sağlandı. Kar yağışının yaklaşık 36 saat süreceği öğrenildi. Kar kalınlığının, kıyı ve iç kesimlerde 5-10, yükseklerde ise 25 santimetreye ulaşmasının beklendiği bildirildi. Geç saatlerinde hava sıcaklığının -4 dereceye kadar düşeceği aktarıldı. Afet Koordinasyon Merkezi, kış koşullarında olumsuzluklara karşı vatandaşların işbirliğiyle sorunları çözmek için (0552 153 00 34) WhatsApp ihbar hattını kurdu.
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