Benzinlik baskını!

Film sahnelerini aratmayacak soygunlar Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşandı. Silahlı 3 kişi, 6 Aralık ve 15 Aralık'ta 2 akaryakıt istasyonunu bastı. Yüzlerini gizleyen soyguncular1 pompalı tüfek ve 1 tabanca veav tüfeği kullandı. Görüntülerdeistasyon çalışanına pompalıtüfeği doğrultan soygunculardanbirinin paraları istediği görüldü.Şüpheliler olay yerinden koşarakuzaklaştı.Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis 9 gün arayla 2 akaryakıt istasyonunu soyan 3 gaspçının peşine düştü. İki istasyondan yaklaşık 40 bin lira alan S.A. (25), A.K. (20) ve M.D.(20), Şehitler Mahallesi'ndekaldıkları bekar evinde yakalandı.
MONTTAKİ YIRTIK
yaka lattı Güvenlik kameralarından yola çıkan polisler görüntüleri detaylı bir şekilde inceledi ve olayda kullanılan pompalı tüfeğin Konya'da üretildiğini belirledi. Ardından Manisa'da bu silahı kimin satın aldığı belirlendi. Polis ayrıca, görüntülerde bir soyguncunun montundaki yırtığı da saptadı. Bu mont evde yapılanaramada bulundu. Manisa İlEmniyet Müdürlüğü'ndekisorgularının ardından sağlıkkontrolünden geçirilen3 şüpheli, 'silahlı yağma veöldürmeye teşebbüs' suçlamasıylaadliyeye sevk edildi.
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