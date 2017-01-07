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Benzinlik baskını!

Silahlı 3 kişi, benzinliği bastı. 40 bin liralık soygun yaptı.K orku dolu anlar güvenlik kameralarına yansırken, şüpheliler polisten kaçamadı

Benzinlik baskını!
Film sahnelerini aratmayacak soygunlar Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşandı. Silahlı 3 kişi, 6 Aralık ve 15 Aralık'ta 2 akaryakıt istasyonunu bastı. Yüzlerini gizleyen soyguncular 1 pompalı tüfek ve 1 tabanca ve av tüfeği kullandı. Görüntülerde istasyon çalışanına pompalı tüfeği doğrultan soygunculardan birinin paraları istediği görüldü. Şüpheliler olay yerinden koşarak uzaklaştı. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis 9 gün arayla 2 akaryakıt istasyonunu soyan 3 gaspçının peşine düştü. İki istasyondan yaklaşık 40 bin lira alan S.A. (25), A.K. (20) ve M.D. (20), Şehitler Mahallesi'nde kaldıkları bekar evinde yakalandı.

MONTTAKİ YIRTIK
yaka lattı Güvenlik kameralarından yola çıkan polisler görüntüleri detaylı bir şekilde inceledi ve olayda kullanılan pompalı tüfeğin Konya'da üretildiğini belirledi. Ardından Manisa'da bu silahı kimin satın aldığı belirlendi. Polis ayrıca, görüntülerde bir soyguncunun montundaki yırtığı da saptadı. Bu mont evde yapılan aramada bulundu. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, 'silahlı yağma ve öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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