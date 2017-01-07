Bass’a yol göründü

Terör örgütlerini kuran, farklı isimler altında dünyanın birçok ülkesinde saldırı ve darbeler gerçekleştiren ABD'de yeni dönem krizle başlayacak gibi. Seçilmiş Başkan DonaldTrump, yemin ederek göreve başlayacağı 20 Ocak'ta, BarackObama tarafından atanmış tüm büyükelçilerin görevine vereceği iddia edildi. Bu tür bir talimatındaha önce benzerinin olmadığı,önceki başkanlık değişimsüreçlerinde büyükelçileringörev dönüşümlerinin ihtiyacave planlamaya göre zamanayayılarak yapıldığı vurgulandı. Amerikan medyasına konuşan Donald Trump'ın geçiş ekibinden bir yetkili ise 'bu durum normal biradım. Beyaz Saray dahil birçokkurumda bu görev değişiklikleriyapılacak. Kimse pozisyonunugaranti olarak görmemeli' dedi Görevden alınacaklar arasında ABD'nin Arkara BüyükelçisiJohn Bass da var. Bass, 'Acemielçi' Francis Ricciardone gibi Fethullahçı Terör Örgütü'ne verdiği destekle tanınmıştı.
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