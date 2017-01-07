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Bass’a yol göründü

Bass’a yol göründü
Terör örgütlerini kuran, farklı isimler altında dünyanın birçok ülkesinde saldırı ve darbeler gerçekleştiren ABD'de yeni dönem krizle başlayacak gibi. Seçilmiş Başkan Donald Trump, yemin ederek göreve başlayacağı 20 Ocak'ta, Barack Obama tarafından atanmış tüm büyükelçilerin görevine vereceği iddia edildi. Bu tür bir talimatın daha önce benzerinin olmadığı, önceki başkanlık değişim süreçlerinde büyükelçilerin görev dönüşümlerinin ihtiyaca ve planlamaya göre zamana yayılarak yapıldığı vurgulandı. Amerikan medyasına konuşan Donald Trump'ın geçiş ekibinden bir yetkili ise 'bu durum normal bir adım. Beyaz Saray dahil birçok kurumda bu görev değişiklikleri yapılacak. Kimse pozisyonunu garanti olarak görmemeli' dedi Görevden alınacaklar arasında ABD'nin Arkara Büyükelçisi John Bass da var. Bass, 'Acemi elçi' Francis Ricciardone gibi Fethullahçı Terör Örgütü'ne verdiği destekle tanınmıştı.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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