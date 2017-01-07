Arkadaşını vurdu serbest kaldı

Bursa'da 3 Ocak günü 10 kişi domuz avına çıktı. Çalılıkların arasında yürüyen Mümin Mutlu'yu (44), Lütfi S. (41) domuz zannetti. Ateş etti. Mutlu vuruldu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan talihsiz adam kurtarılamadı. Olayın ardından tutuklanan Lütfi S. bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Lütfi S., hakkında 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme sebebiyet vermek' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Son kez hakim karşısına çıkan sanık, "Haber vermedençalılıkların arasınagirmiş. Çıkardığı sestendolayı domuz sanarakateş ettim. Çalılıklarınarasına gittiğimde Mümin'ivurduğumu gördüm.Bize çalılıkların arasındaolduğunu söylemedi" dedi. Mahkeme heyeti sanığı 1 yıl 8 ay hapse mahkum etti. Daha sonra mahkeme, sanığa hükmün geri bırakılması maddesini uyguladı.
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