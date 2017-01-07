Adı parkta yaşayacak

CHP Genel Başkanı KemalKılıçdaroğlu, adliye önündekihain terör saldırısı sonrası İzmirBüyükşehir Belediye Başkanı AzizKocaoğlu'nu aradı. Saldırı hakkındabilgi alan Kılıçdaroğlu, İzmir halkınabaşsağlığı, olayda yaralananlara acilşifa diledi. Kılıçdaroğlu,Kocaoğlu'dan şehit polismemuru Fethi Sekin'inadının yaşatılmasınıistedi. Kocaoğlu da,Kılıçdaroğlu'nun butalebini yerine getirmekiçin çalışmalarabaşladı.
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