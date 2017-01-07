Adı parkta yaşayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adliye önündeki hain terör saldırısı sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu aradı. Saldırı hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, İzmir halkına başsağlığı, olayda yaralananlara acil şifa diledi. Kılıçdaroğlu, Kocaoğlu'dan şehit polis memuru Fethi Sekin'in adının yaşatılmasını istedi. Kocaoğlu da, Kılıçdaroğlu'nun bu talebini yerine getirmek için çalışmalara başladı.