Adalet Bakanlığınca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'e ilişkin ABD'ye gönderilen iade dosyaları ve geçici tutuklama talebinin henüz mahkemelere gönderilmediği ortaya çıktı.
Adalet Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin girişimlerine rağmen ABD, Gülen'in iadesi ve geçici tutuklama talebine ilişkin adım atmadı.
Gülen'e ilişkin ABD'ye gönderilen 4 ayrı iade dosyası ve 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle ilgili geçici tutuklama talebinin, ABD Adalet Bakanlığınca ilgili mahkemelere henüz iletilmediği ortaya çıktı.
Bakanlık yetkilileri, ABD Adalet Bakanlığına gönderilen iade ve geçici tutuklama taleplerine ilişkin kararların yerel mahkemelerce verileceğine, dosyaların söz konusu mahkemelere henüz gönderilmediğine dikkati çekti.
ABD İLE İADE TRAFİĞİ
15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Fetullah Gülen'in ABD'den iadesiyle ilgili süreç başlatılmış, Adalet Bakanlığı 19 Temmuz 2016'da ABD'ye Gülen hakkında 4 ayrı iade dosyası göndermişti. 10 Eylül 2016'da ise FETÖ elebaşı Gülen'in 15 Temmuz darbe teşebbüsü nedeniyle geçici tutuklama talebi de ABD Adalet Bakanlığına gönderilmişti.
ABD Adalet Bakanlığından 22-23 Ağustos 2016'da Ankara'ya bir heyet gelmiş, Adalet Bakanlığı yetkilileri iade dosyasıyla ilgili ayrıntıları ve mevcut delilleri heyete anlatmıştı.
Daha sonra Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki bir heyet de 27 Ekim 2016'da ABD'ye gitmiş, Bozdağ, ABD'li mevkidaşı Loretta Lynch ile Washington'da bir araya gelmişti.
Bozdağ görüşmelerde, Gülen'in darbe teşebbüsünün emrini verdiğini belirtmiş, iade ve geçici tutuklama talepleri konusunda Türkiye'nin hassasiyetini dile getirmişti.
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Türkiye'yi bölmek ve parçalamak isteyen asıl Amerikanın kendisidir.Bu oyunları oynayan,planlayanlar İngiltere,Almanya,fransa ve Amerikadır.Yüzümüze gülen ama arkamızdan kuyumuzu kazanlar bunlardır.Bu Ülkelere karşı izlenecek siyasetde çok dikkatli davranılması gerekir.Hiç bir zaman güvenilmemelidir.
AMERIKANIN YAPACAGI HAINLIK BASTAN BELI IDI BU TERÖRIST ÜLKEYE GÜVENMEK HAYATI TEHLIKE ARZ EDIYOR YANI ALMANYA FRANSA BUNLAR AMERIKANIN KUYRUGU INGILTERE PROGRANLARI YAZIYOR BU HAIN ÜLKELER SINSI BIR SEKILDE UYGULUYORLAR.
fetoş un oradaki ekibi yapmıştır, tıpkı buradaki ekiplerinin yaptığı gibi, dünyanın her bir köşesinde kendi ekibinden adam var, bu seytanı ininde temizlemek gerekir başka kurtuluş yok.
bu şerefsizlere incirliği kapatın artık yeter!
ya bu ABD denen dost gorunen gizli dusman kaplarda terorust eytiyor dosyay neden mahkemeye versinki tek care var ABD den biraz uzak kalmak onlarin oyunuyla onlari avlamak
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