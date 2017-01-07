İzmir'de o hain teröristin üzerine aslanlar gibi atlayan polisimizi gördünüz değil mi? Bu ülkede 80 milyon kahraman var. Bu ülkede tek başına o darbecilere kök söktüren Ömer Halisdemirler var, bu ülkede tanklara meydan okuyan benim hanım kardeşlerim, gençler, yaşlılar var.
Böyle bir ülkeyi dize getirmeye kimin gücü yeter. Türkiye tarihinin en güçlü devlet- millet bütünleşmesini sağlayarak yoluna devam ediyor. 2015 Temmuz'undan bu yana terörle mücadelede 12 Şanlıurfalı askerimiz, polisimiz şehit oldu. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da 4 Şanlıurfalı kardeşimiz şahadet makamına ulaştı.
80 Milyon vatandaşımızın tamamını yüreğinden vuranlar hak ettikleri cezayı alıyorlar. Şehitlerimiz var canımız yanıyor ama inlerine girdik, onları tepeliyoruz, tepelemeye devam edeceğiz.
Türkiye'nin sahaya girip DEAŞ'ı süpürmesiyle ülkelerin amacı ortaya çıktı. Bize daha fazla ileriye gitmeyin diyorlar, yok öyle bir şey. Aynı oyun Irak'ta sergileniyor. Ülke mezhep çatışmasının içine çekilmeye çalışılıyor. Bizim dinimizde ırkçılığa yer yok. Rakka operasyonunu ertelediler, niye erteliyorsunuz?
Plan bu operasyonların birlikte yürütülmesiydi. Baktılar Türkiye sonuç alıyor, planları değiştirdiler. Bizim için ok yaydan çıkmıştır. El Bab'ı da, Münbiç'i de, diğer bölgeleri de temizlemeden durmayacağız.
Bölücü terör örgütü istismarı yaptığı vatandaşlarımıza, bölgelerine vermiştir. Bu bölücü terör örgütü benim Kürt kardeşlerime ne kazandırdı? Kazandırdığı bir şey var mı? FETÖ gibi örgütlerin en büyük zararı müteddeyyin kesme olmuştur. Ellerinden gelse bir kaşık suda boğacaklar.
2016'da yaşadıklarımızı yaşayıp yoluna devam edecek dünyada başka ülke yoktur. Türkiye'nin başarıları bölgemizdeki ve dünyadaki diğer toplumlara da örnek oluyor. Siyasi ve ekonomik hangi silah kullanılırsa kullanılsa, bir millet gücünü ortaya koyarsa tamamını etkisiz hale getirebilir.
Milletimiz darbecilerle, üzerine gelindiğinde ileri atılıp darbecilerin yakasına yapışmıştır. Bugün bu bedeli ödemezsek yarın dünyayı bize dar ederler. Bu ülkeyi terörle, ekonomiyle, fitne fesatla yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.
URFA'DA BÜYÜK COŞKU
Şanlıurfa'da on binlerce kişi tarafından büyük coşkuyla karşılanan Erdoğan, "Yatırım bedeli 600 milyon lirayı bulan 58 kalem eserin toplu açılışını gerçekleştiriyoruz. 800 yataklı Eyyübi'deki devlet hastanesinin açılışını yapıyoruz" dedi.
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