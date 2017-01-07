32 sayfalık kimlik!

Tüm Turkiye'de cipli kimlik kartları dağıtılmaya başladı. Kimliklerin Osmanlı doneminden gunumuze gelişi ise şaşkınlık yaşattı. Diyarbakır İl Nufus Mudurluğu arşivlerinde bulunan kimlik kartlarını gosterdi. İl Nufus Mudiresi Semanur Başgul, arşivlerinde bulunan yaklaşık 150yıllık nüfus cüzdanlarını tanıttı.Tek yapraklı kafa kağıdından32 sayfalık deftere kadar 5 farklınüfus cüzdanının bulunduğuarşivde, Osmanlı Turkcesi ve harf inkılabından sonra basılan Latin alfabesine uygun belgeler de var.
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