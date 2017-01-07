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32 sayfalık !

32 sayfalık kimlik!
Tüm Turkiye'de cipli kartları dağıtılmaya başladı. Kimliklerin Osmanlı doneminden gunumuze gelişi ise şaşkınlık yaşattı. Diyarbakır İl Nufus Mudurluğu arşivlerinde bulunan kimlik kartlarını gosterdi. İl Nufus Mudiresi Semanur Başgul, arşivlerinde bulunan yaklaşık 150 yıllık nüfus cüzdanlarını tanıttı. Tek yapraklı kafa kağıdından 32 sayfalık deftere kadar 5 farklı nüfus cüzdanının bulunduğu arşivde, Osmanlı Turkcesi ve harf inkılabından sonra basılan Latin alfabesine uygun belgeler de var.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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