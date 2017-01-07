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Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçen 2'si olmak üzere toplam 5 terörist jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak .

2 canlı bomba yakalandı

Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü PYD/PKK kamplarında eğitim alarak Türkiye'de terör eylemi gerçekleştirmek amacıyla Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe sınırını geçen 5 terörist Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü arazisinde yer alan Cırcıp Deresi mevkiinde jandarma ekiplerinin başarılı operasyonuyla . Ceylanpınar İlçe Jandarma Karakolunda ifadeleri alınan 5 teröristten 2'sinin olduğu belirlendi.

Canlı bomba olduğu belirlenen A.A ve A. isimli teröristlerin Suriye'nin Haseki ilinde eğitim aldıkları ve Ceylanpınar ilçe merkezinde resmi kurumlar ile Anadolu yakasında canlı bomba eylemine hazırlandıkları tespit edildi.

Türkiye'de mühimmatlarını temin edecekleri öğrenilen teröristlerle ilgili soruşturma sürüyor.
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  • 07 Ocak 2017, Cumartesi 18:22
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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abey abey

arabanin lastiklerine yani icine de bakin oraya sakliyorlar ayni normlal lastikmis gibi gözüküyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.01.2017 00:10
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