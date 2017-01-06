Yüreğine sağlık

Memur olan babasının görevi nedeniyle 1997-98 yıllarında Hakkari'de yaşayan Ecem Memişoğlu, ilkokul 4 ve 5'inci sınıfı kentte okudu. Daha sonra babasının tayini çıkınca Hakkari'den ayrıldı. Farklı şehirlerde yaşayan Memişoğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanarak doktor oldu. Bir süre İstanbul'da görev yapan Memişoğlu, Genel CerrahıUzmanı olduktan sonra, 20 yıl önce yaşadığıHakkari'ye, doktor olarak atandı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde görev yapan Genel Cerrah Uzmanı Dr. Ecem Memişoğlu, şimdi kentte yaptığı ameliyatlarla adından söz ettiriyor.
DERDİNE DERMAN OLDU
Yıllar sonra tekrar Hakkari'yi gelmenin kendisi için heyecan verici olduğunu anlatan Memişoğlu, kenti sevdiğini söyledi. Dr. Memişoğlu, görev yaptığı hastanede ilk defa diyafram ameliyatı yaparak bir hastanın sağlığına kavuştuğunu belirtti. Çukurca İlçesi'ne bağlı Cevizli Köyü'nde 4 yıl önce ceviz ağacından düşerek sağlığını yitiren ve nefes darlığı çeken 55 yaşındaki 2 çocuk babası Seyfullah Akın'a diyafram ameliyatı yaptıklarını anlatan Dr. Ecem Memişoğlu şunları söyledi: Hastamız 4 yıl önce ceviz ağacından düşmüş. Bu düşmeden sonra sürekli bir kalp rahatsızlığı, nefes darlığı ve bağırsaklarında problem yaşamış. Daha önce birkaç kez hastaneye gelip gitmiş. Akciğer ile kalbi karın boşluğundan ayıran diyafram denilen zar var. En son çekilentomografisinde o zarın yırtılarak bu diyaframzarından çıktığını ve fıtıklaştığını gördük. Ofıtıklaşma nedeniyle nefes darlığı çekiyordu. Ameliyatta kalın bağırsağını ve midesini karnına geri yerleştirerek diyafram dediğimiz zarı diktik. Yapılan ameliyatla eski sağlığına kavuşan Seyfullah Akın "Ülkemizin ve Hakkari'nin böyle fedakar doktorlara ihtiyacı var. Emeklerinden dolayı doktoruma teşekkür ediyorum" dedi.
4 YIL SONRA RAHAT NEFES ALDI
Diyafram ameliyatı ile sağlığına kavuşan Seyfullah Akın çok mutlu olduğunu dile getirdi. Akın sözlerini şöyle sürdürdü: 4 yıldır nefes darlığı çekiyordum. Doktorumuzun yaptığı ameliyat sayesinde sağlığıma kavuştum.
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