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Yine yine algı operasyonu

'sı ahlaksızlıkta sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi. FETÖ ve PKK'ya açık destek verdiği bilinen maksatlı bir şekilde haberleri çarpıtarak algı operasyonu yapıyor. Hürriyet, Bakan Albayrak'ın "zam yok" açıklamasını da sinsi bir şekilde haberleştirerek çirkin muhalefetine devam etti.

Yine Hürriyet yine algı operasyonu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, A Haber'de Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını cevapladı.

Elektrik kesintileri, yenilenebilir enerji, siber saldırılar gibi gündeme dair konularda açıklamalar yapan Bakan Albayrak "Türkiye'nin enerji arz güvenliği noktasından bakıldığında ciddi bir üretim riski yok. 2017 itibarıyla elektrik ve gazda herhangi bir zam öngörmüyoruz." dedi.



Tüm televizyon ve internet haber sitelerinin flaş olarak verdiği bu haber 'in internet sitesinde de yer aldı. Ancak Hürriyet haberi okuyucularına sunarken bile bir algı operasyonuna imza atmak için haberi "Enerji Bakanı az önce açıkladı. Bu yıl elektrik ve doğalgaza zam..." başlığıyla verdi ve sanki zam geliyormuş gibi bir izlenim oluşturmaya çalıştı.
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  • 06 Ocak 2017, Cuma 23:09
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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niğdeli orhan niğdeli orhan

artık doğan grubuna dur demenin vakti gelmedimi.

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cevapla 06.01.2017 23:20
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