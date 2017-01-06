Yine Hürriyet yine algı operasyonu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, A Haber'de Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını cevapladı.

Elektrik kesintileri, yenilenebilir enerji, siber saldırılar gibi gündeme dair konularda açıklamalar yapan Bakan Albayrak "Türkiye'nin enerji arz güvenliği noktasından bakıldığında ciddi bir üretim riski yok. 2017 itibarıyla elektrik ve gazda herhangi bir zam öngörmüyoruz." dedi.







Tüm televizyon ve internet haber sitelerinin flaş olarak verdiği bu haber Hürriyet'in internet sitesinde de yer aldı. Ancak Hürriyet haberi okuyucularına sunarken bile bir algı operasyonuna imza atmak için haberi "Enerji Bakanı az önce açıkladı. Bu yıl elektrik ve doğalgaza zam..." başlığıyla verdi ve sanki zam geliyormuş gibi bir izlenim oluşturmaya çalıştı.