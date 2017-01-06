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Yalım’ın anısına oyun odası

Yalım’ın anısına oyun odası
İzmir'de yaşayan Gökhan-Berna Öztin çiftinin kalp hastası oğulları Yalım, 6 ay önce henüz 11 yaşındayken İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Hastanede yaşadıkları zorlukları da göz önünde bulunduran Öztin çifti, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nin Pediatri Kliniği'ndeki çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak için 'Yalım Öztin Oyun Odası' yaptırdı. Yalım'ın doğum gününde açılış yapan çift, odayı onun oyuncaklarıyla süslediklerini söyledi. Berna Öztin yeni odalar açacaklarını belirledi.
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