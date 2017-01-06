Yalım’ın anısına oyun odası

İzmir'de yaşayan Gökhan-Berna Öztin çiftinin kalp hastası oğulları Yalım, 6 ay öncehenüz 11 yaşındaykenİstanbul'da tedavigördüğü hastanedeyaşamını yitirdi. Hastanede yaşadıkları zorlukları da göz önünde bulunduran Öztin çifti, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nin Pediatri Kliniği'ndeki çocukların eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak için 'Yalım Öztin Oyun Odası' yaptırdı. Yalım'ın doğum gününde açılış yapan çift, odayı onun oyuncaklarıyla süslediklerini söyledi. Berna Öztin yeni odalar açacaklarını belirledi.
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