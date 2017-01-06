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'de TIR kazası trafiği kilitledi

u'nun Büyükçekmece ve Çatalca arasındaki bölümünde kar yağışı ve rüzgarın da etkisiyle kayan ve devrilen tırlar nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

TEMde TIR kazası trafiği kilitledi

Kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle kayan ve devrilen 11 tır nedeniyle unda uzun araç kuyrukları oluştu.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve rüzgarın etkisiyle TEM Otoyolunun Büyükçekmece ve Çatalca arasındaki bölümünde 11 tır kaydı. Bazı tırların devrildiği yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Karayolları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçların yoldan kaldırılması için yoğun çalışma yürütüyor.

Ekiplerin bariyerleri keserek olay yerlerine ulaştığı ve tırları kurtarmaya çalıştığı bildirildi.
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  • 06 Ocak 2017, Cuma 21:52
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