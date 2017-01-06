Sosyal medya ile gelen ortaklık

Ordu Ünye'de yaşayan 21 yaşındaki Miray Nur Ustaoğlu, istiridye mantarı üretimi hakkında internette bilgi toplamaya başladı. Bu sırada sosyal medyada istiridye mantarıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Yüksekokulu mezunu Murat Kurt ile tanıştı. Kurt'un üretim konusunda bilgilerini paylaştığı Ustaoğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurarak hibe almaya hak kazandı. Kurt'un desteğiyle 2 ay önce babasına ait arazide her biri 150 metrekarelik 4 sera kuran Ustaoğlu, üretim yaptığı ilk serada hasat yaptı. Sosyal medyada tanışıp ortak olan 2 genç, "Mantarın kilosunu 10 liradan marketlere satacağız. Çok sipariş aldık" dedi.