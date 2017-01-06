Sosyal medya ile gelen ortaklık

Ordu Ünye'de yaşayan 21 yaşındakiMiray Nur Ustaoğlu, istiridye mantarıüretimi hakkında internette bilgi toplamayabaşladı. Bu sırada sosyal medyadaistiridye mantarıyla ilgili paylaşımlardabulunan Ordu Üniversitesi TeknikBilimler Yüksekokulu mezunu MuratKurt ile tanıştı. Kurt'un üretim konusundabilgilerini paylaştığı Ustaoğlu, Gıda, Tarımve Hayvancılık Bakanlığı'nın "Genç ÇiftçiProjesi"ne başvurarak hibe almaya hakkazandı. Kurt'un desteğiyle 2 ay önce babasınaait arazide her biri 150 metrekarelik 4 serakuran Ustaoğlu, üretim yaptığı ilk seradahasat yaptı. Sosyal medyada tanışıp ortakolan 2 genç, "Mantarın kilosunu 10 liradanmarketlere satacağız. Çok sipariş aldık" dedi.
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