Son alışveriş

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Korkut Özgün, yeni yılın ilk dakikalarında öldürüldü. Vahşetin sır perdesi aralandı. Polis, in uyuşturucu alışverişi yüzünden işlendiğini belirtti

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Adana'da 1 Ocak günü lüks otomobilin içinde 35 yaşındaki Korkut Özgün'ün cesedi bulundu. Özgün'ün ölümü ile ilgili çalışma yapan Bürosu ekipleri, olayın uyuşturucu alışverişi yüzünden çıkan tartışma sonrasında meydana geldiğini belirledi. Ekipler, Korkut Özgün'ün yanında olduğu belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişiler cinayetle ilgilerinin olmadığını iddia ederek, "Olayın meydana geldiği yerde arabanın içinde sohbet ediyorduk. Yanımıza gelen bir araçtan inen kalabalık bir grup, bize saldırdı, aramızda kavga çıktı. Korkut Özgün de o sırada vuruldu" diye ifade verdi. Bu kişiler serbest bırakılırken, polis bu kez Fırat Demir (41), Mehmet Bulut (34), Kenan Tek (35), Murat Tek (35), Şakir Güzhan'ı (34) yakaladı. Deniz Süylemez ve Kenan Süylemez için de yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmayı genişleten emniyet güçleri, Süylemez kardeşlerin uyuşturucu satmak için Korkut Özgün ve yanındaki 5 kişi ile buluştuğunu para yüzünden çıkan kavga sonrası cinayetin işlendiğini tespit etti. Sorguları tamamlanan 5 şüpheli, 'silahla adam öldürme olayına iştirak' suçundan adliyeye sevk edilirken, polis Deniz ve Kenan Süylemez kardeşleri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.
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