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'tan acı haber: 2 asker şehit

Terörle mücadele kapsamında 'ta yapılan operasyonda 2 asker şehit oldu 4 asker de yaralandı.

Şırnaktan acı haber: 2 asker şehit

'ta Dağı'nda güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gabar Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon sürüyor.
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  • 06 Ocak 2017, Cuma 17:55
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