Sigaraya yeni yasak

Sağlık Bakanlığı, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında yeni düzenleme hazırladı. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, tütünle mücadele kapsamında sigara içilmesine izin verilen ve açık alan olarak tanımlanan yerlere ilişkin yapılan düzenlemeyi açıkladı: "Lokanta, pastane, restoran gibi yerlerin önünde kapalı yerler yapılıyor, 'Yanları açık' denilerek sigara içilebiliyor. Üstü kapalı olan, tek bir tarafında bile duvar bulunan yerleri kapalı alan sayacağız. Materyalin ne olduğu önemli değil, cam dahi olsa yasak" dedi. Bakan Akdağ, sağlıklı yaşamı teşvik etmek için ülke programlarını 2017'de çok belirgin hale getireceklerini, bu kapsamda tütün ve tütün mamulleri ile mücadele kapsamında önemli adımlar atılmaya devam edileceğini ifade etti. Yürütülen programlar sonrasında sigara içme oranının yüzde 31'den yüzde 26'lara düştüğüne ancak gençlerde sigara içme oranında artış yaşandığına dikkati çekti.