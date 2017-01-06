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Seyyar vahşet

Öfkeli koca, otomobilde tartıştığı eşinin boğazını kesti. Aracı da karakola çekti. Burada intihara teşebbüs etti

Seyyar vahşet
Kadın leri Türkiye'nin kanayan yarası haline geldi. Erkek terörü bir türlü bitmedi. Son örneği ise dün İstanbul Silivri'de yaşandı. Otomobillerine binen 28 yaşındaki Gökhan H. ve eşi İlknur H. (22) yolda tartışmaya başladı. Gözü dönen adam, bıçakla karısının boğazını kesti. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın neye uğradığını şaşırdı. Oracıkta can verdi, Cani koca, aracı jandarma karakolunun bahçesine çekti. Kendisini de bıçaklayarak intihara kalkıştı. Aracın kapısını açan ekipler, korkunç manzara ile karşılaştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk incelemede İlknur H.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Yaralı koca ise ambulansla Silivri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgli soruşturma başlatıldı.
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