Seyyar vahşet

Kadın cinayetleri Türkiye'nin kanayan yarası haline geldi. Erkek terörü bir türlü bitmedi. Son örneği ise dün İstanbul Silivri'de yaşandı. Otomobillerine binen28 yaşındaki Gökhan H. ve eşi İlknur H. (22) yolda tartışmaya başladı. Gözü dönen adam, bıçaklakarısının boğazınıkesti. Kanlar içinde kalan talihsiz kadın neye uğradığını şaşırdı. Oracıkta can verdi, Cani koca,aracı jandarma karakolununbahçesine çekti. Kendisini de bıçaklayarak intihara kalkıştı. Aracınkapısını açan ekipler, korkunçmanzara ile karşılaştı. Olay yerinesevk edilen sağlık ekipleri ilkincelemede İlknur H.'nin hayatınıkaybettiğini belirlendi. Yaralıkoca ise ambulansla Silivri DevletHastanesine kaldırılarak tedavialtına alındı. Olayla ilgli soruşturma başlatıldı.
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