HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne E Tipi Cezaevi'nde, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması kapsamında, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi.
"PKK SEMPATİZANI DEĞİLİM"
Konuşmalarında hakaret unsuru olmadığını, barış mesajları verdiğini kaydeden Demirtaş, "Ben PKK'nin ne yöneticisi, ne üyesi, ne sözcüsü, ne de sempatizanıyım" dedi.
6-7 EKİMDE PKK'LI TERÖRİSTLERİ SOKAĞA KİM ÇIKARDI?
Türkiye'de yaşanan terör olayları ise bunun tam tersini söylüyor. 6-7 Ekim olayları olarak bilinen ve "Türk askeri neden Kobani'de PKK'lıları kurtarmıyor" şeklinde özetlenebilecek sözlerle, protesto adı altında sokakları terör yuvasına çevirenler Selahattin Demirtaş'ın 'sokak' çağrısı üzerine eylemler yapmış ve 51 kişinin ölümüne neden olan olaylar silsilesi başlamıştı.
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Idam gelsinde asalim serefsizleri
sütü bozuk şerefsiz terörüstün önde gideni alcak köpek çıkamayacaksın içerden içerde çürüyeceksin sırtınızı dayadıgınız terör örgütleri kurtarsın sizi şim uşaklıgını yaptıgınız sahipleriniz kurtarsın sizi TÜRKadaletine hesap vereceksiniz alçak köpek
SELO TÜRK BAYRAĞINI VE KURANI KERİMİ SEN SEVEMEDİN.SELO BU İKİ KUTSALIMIZI SEVMEYENİ BİZ HİÇ SEVMEYİZ.SEN BİZE DÜŞMANSIN SELO.GERİSİ TEFERRUAT.GÜNÜ GELİNCE BEDELİNİ ÖDERSİN.
burası da uganda zaten, haçlı siyonist ittifakının sadık kapı köpeği kıvırgan selo
herif, doğru söylüyor. sempatizanı değilim, direk kendim PKK' lıyım demek istiyor.
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