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ifade verdi

Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması kapsamında, SEGBİS ile ifade veren kıvırmaya başladı. Demirtaş, Kandil'den aldığı emirlerle hareket etmiyormuş gibi, "Ben sempatizanı değilim." dedi.

Sılho kıvırmaya başladı!

HDP Eş Genel Başkanı , tutuklu bulunduğu Edirne E Tipi Cezaevi'nde, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yürütülen Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturması kapsamında, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi.

"PKK SEMPATİZANI DEĞİLİM"
Konuşmalarında hakaret unsuru olmadığını, barış mesajları verdiğini kaydeden Demirtaş, "Ben 'nin ne yöneticisi, ne üyesi, ne sözcüsü, ne de sempatizanıyım" dedi.

6-7 EKİMDE PKK'LI TERÖRİSTLERİ SOKAĞA KİM ÇIKARDI?
Türkiye'de yaşanan terör olayları ise bunun tam tersini söylüyor. 6-7 Ekim olayları olarak bilinen ve "Türk askeri neden Kobani'de PKK'lıları kurtarmıyor" şeklinde özetlenebilecek sözlerle, protesto adı altında sokakları terör yuvasına çevirenler Selahattin Demirtaş'ın 'sokak' çağrısı üzerine eylemler yapmış ve 51 kişinin ölümüne neden olan olaylar silsilesi başlamıştı.
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  • 06 Ocak 2017, Cuma 14:48
YORUMLAR 9 yorum yapıldı

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murat murat

Idam gelsinde asalim serefsizleri

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.01.2017 17:46
Mehmetcik46 Mehmetcik46

sütü bozuk şerefsiz terörüstün önde gideni alcak köpek çıkamayacaksın içerden içerde çürüyeceksin sırtınızı dayadıgınız terör örgütleri kurtarsın sizi şim uşaklıgını yaptıgınız sahipleriniz kurtarsın sizi TÜRKadaletine hesap vereceksiniz alçak köpek

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 06.01.2017 17:16
murat murat

SELO TÜRK BAYRAĞINI VE KURANI KERİMİ SEN SEVEMEDİN.SELO BU İKİ KUTSALIMIZI SEVMEYENİ BİZ HİÇ SEVMEYİZ.SEN BİZE DÜŞMANSIN SELO.GERİSİ TEFERRUAT.GÜNÜ GELİNCE BEDELİNİ ÖDERSİN.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 06.01.2017 17:07
Fırat Fırat

burası da uganda zaten, haçlı siyonist ittifakının sadık kapı köpeği kıvırgan selo

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır1
cevapla 06.01.2017 16:55
karahan karahan

herif, doğru söylüyor. sempatizanı değilim, direk kendim PKK' lıyım demek istiyor.

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evet12
hayır1
cevapla 06.01.2017 16:02
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