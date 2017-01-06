PKK 'nın Karadeniz bölgesinde eylem için gönderdiği 'Karadeniz Açılım Grubu' adı verilen terörist grubun tamamı geçen yıl güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilirken; öldürülen teröristlerin çantasında çıkan harita doğrultusunda, Ordu'nun Mesudiye İlçesi kırsalında örgütü 2 büyük sığınağı bulunup imha edildi.PKK tarafından Karadeniz Bölgesi kırsalına, sansasyonel eylem yapması amacıyla gönderilen 12 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'nun tamamı, geçen yıl güvenlik güçlerinin Gümüşhane, Giresun, Trabzon, Ordu ve Erzincan'da düzenlediği başarılı operasyon larla etkisiz hale getirildi. Ordu Mesudiye kırsalında 6 PKK'lı teröristin öldürülmesinin ardından, teröristlerin çantasından çıkan harita doğrultusunda, bölgede yürütülen ve halen devam eden operasyonlarda 2 sığınak ortaya çıkarıldı.Mesudiye kırsalında ormanlık alanda bulunan ve PKK'nın Karadeniz'de ele geçirilen en büyük sığınağı olduğu belirtilen yerde, örgütsel dokümanlar, harita, patlayıcı düzenekleri, bol miktarda yaşam malzemesi ve yiyecek ele geçirildi.Sığınaklar güvenlik güçleri tarafından imha edilerek kullanılmaz hale getirildi. Ordu kırsalı ve yaylalarında PKK'nın kış üstlenmesine geçmesini önlemek amacıyla da komandoların -15 derece soğukta, zorlu kış şartlarına rağmen halen operasyonlarını sürdürdüğü, örgütün bölgedeki diğer sığınaklarının aranmasına devam edildiği belirtildi.#Sayfa#Hakkari merkez ile Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında 25 Aralık 2016'da Şemdinli ilçesinde bir araç içerisinde terör örgütüne ait sözde mühür ve örgütü sembolize eden işaretlerin bulunduğu not kağıtları ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan araç sürücüsü H.İ. ve B.İ. sevk edildikleri adli makamlarca "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

M.A ve K.D. adli kontrolle, L.İ ise Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.

ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şemdinli ilçesinde 3 Ocak'ta yapılan uygulamada, "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılmak" , "Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine silah veya 23. maddede belirtilen aletlerle katılmak" ve "Tehlikeli maddeleri i̇zinsiz olarak bulundurma veya el değiştirmek" suçlarından arandığı tespit edilen S.U. yakalandı.

Yüksekova ilçesinde 2 Ocak'ta vatandaşların ihbarı üzerine "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde 5 Ocak'ta Halife Derviş Mahallesi Seyhan Caddesi'nde bir kişinin elindeki poşeti ağaçların arasına bıraktıktan sonra kaçtığı yönündeki ihbar üzerine operasyon başlattı.

Operasyonda AK-47 kalaşnikof marka 2 uzun namlulu silah, bu silaha ait 6 şarjör, 192 fişek ve el bombası ele geçirildi.

#Sayfa#

VAN'DA 5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Van'da terör örgütüne yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik İpekyolu ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Çok sayıda örgütsel dijital malzeme ele geçirilen operasyonda, terör örgütü adına para topladıkları, lojistik destek sağladıkları ve eleman temin ettikleri iddia edilen N.Ö, İ.A, Ö.D, A.E. ve N.Ö. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



#Sayfa#

ELAZIĞ'DA 18 ZANLI YAKALANDI

Elazığ merkez ve ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce terör örgütü PKK/KCK propagandası yapanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 19 kişinin yakalanması için kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

OPERASYONDA, 18 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Zanlıların ikametlerindeki aramada, çok sayıda örgütsel yayın, bir yivsiz av tüfeği, kurusıkıdan bozma tabanca, M-16 görünümlü av tüfeği ve dijital materyaller ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir zanlı aranıyor.