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’lı haine insanlık dersi

PKK’lı haine insanlık dersi
PKK'nın sözde yöneticisi olan ve başına 300 bin TL konulan Gri Liste'deki 'Senar' kod adlı Hakkı Turgay, 2 hafta önce Batman'da yakalandı. , bacağından yaralandığı için hastanede tedavi altına alındı. Dün savcılıkta ifade veren hain, adliyede asansör bulunmaması nedeniyle jandarma ekipleri tarafından sedyeyle taşındı. 'lı Hakkı Turgay'ın, düzenlenen birçok terör saldırısının talimatını verdiği öğrenildi.
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